Coronavirus : Pékin menace de «rétorsion» en cas de sanctions américaines

Les résultats provisoires des élections communales et municipales du 17 mai dernier sont connus. Sur les cinq partis en lice, trois ont pu réussir à franchir le seuil des 10% prenant ainsi, part à l’attribution des sièges à pourvoir.

Il s’agit des deux formations politiques proches du chef de l’État, Patrice Talon, l’Union progressiste (UP) et le Bloc républicain (BR) et le parti de l’opposition, la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE). Voici ci-dessous la liste des 1815 nouveaux conseillers élus à l’issue desdites élections.

Liste des conseillers communaux élus