Coronavirus : plus de deux millions de cas officiellement recensés dans le monde

Plus de deux millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont la moitié en Europe, mercredi à 12H00 heure française, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles.

Au moins 2.000.576 cas d’infection, parmi lesquels 126.871 décès, ont été recensés, notamment en Europe, continent le plus touché avec 1.010.858 cas et 85.271 décès, ainsi qu’aux Etats-Unis (609.240 cas, dont 26.033 décès), pays où la pandémie progresse actuellement le plus rapidement.

Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas graves.