Coronavirus : Poutine et Macron évoquent une réunion des cinq «Grands»

Un jeune sénégalais a tenté de se suicider après avoir été obligé par une jeune italienne de se déshabiller en direct sur Instagram. Les faits se sont déroulés le 10 avril dernier dans la ville de Pise en Italie.

Âgé de 21 ans, un jeune sénégalais souffrant de surdité et de déficience mentale aurait été harcelé et contraint à se déshabiller par une jeune Italienne qui faisait du direct sur Instagram, suivie par des milliers de contacts. «Tu te déshabilles ou pas ?», a-t-elle lancé au malheureux avec qui elle était en appel direct.

D’après plusieurs médias sénégalais qui rapportent la nouvelle, cette dernière insiste et le jeune garçon se confond en excuses et obéit en se mettant nu. Mais c’est sans compter que des gens qui suivaient le compte de la fille connaissent le jeune Sénégalais.

Ceux-ci ont vite averti la famille de ce dernier. C’est ainsi que le jeune a été arrêté en pleine action dans les toilettes. Il a été traumatisé par la tournure des faits surtout avec les commentaires des internautes. Troublé psychologiquement, il s’est enfui de la maison et a tenté de se suicider.

L’instagrameuse, apprennent les médias, continue de tenir des propos haineux envers le garçon, sa famille et la communauté sénégalaise. En dépit de la dénonciation de son acte et son comportement ignobles, la fille et sa famille refusent de présenter des excuses au jeune Sénégalais et à sa famille.

Comme on pouvait s’y attendre, l’affaire a été portée devant la justice par la famille de la vctime. Par ailleurs, la communauté sénégalaise s’est mobilisée sur Instagram pour apporter sa solidarité au jeune garçon et sa famille.