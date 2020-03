Coronavirus : «seuls ceux dont le temps est venu mourront», révèle le pasteur Adeboye (Vidéo)

Le pasteur nigérian EA Adeboye a demandé à ses disciples de ne pas paniquer au milieu de la pandémie de coronavirus, ajoutant que Dieu lui a dit que «seuls ceux dont le temps est venu mourront».

Le Surveillant général de l’Église chrétienne de Dieu rachetée, RCCG, a déclaré cela tout en prêchant à ses membres depuis la chaire. Il a dit que l’ordre de rester à la maison est un jour férié compulsif et que les personnes dont l’heure n’est pas venue n’ont rien à craindre.

#coronavirus : God revealed to me those whose appointed time has come will die of coronavirus – Pastor Adeboye pic.twitter.com/ZNSMo3GUMd

— informationloaded (@informationloa1) March 29, 2020