Coronavirus : triste pour son anniversaire, une fille a été surprise par ses amis (vidéo)

Flambée du prix du citron au Bénin

Depuis quelques jours, le citron se raréfie dans les marchés de Cotonou et ses environs. Le prix du fruit a monté. Trois petits morceaux de citrons à 200 FCFA et la petite boîte de tomates de 500 grammes à 3000 FCFA, soit plus de 25 FCFA…