Coronavirus : une infirmière équato-guinéenne emprisonnée pour avoir critiqué un hôpital

La Guinée Equatoriale veut bénéficier de l’expertise du Maroc dans le domaine du développement minier et de l’exploitation des hydrocarbures, notamment de l’expérience des techniciens marocains en la matière, qui pourraient effectuer des évaluations à même de permettre à la Guinée Équatoriale de se développer particulièrement dans les domaines de l’or et des minéraux, a souligné le ministre équato-guinéen des Mines et des hydrocarbures, Gabriel Mbega Obiang Lima.

«Je suis au courant de l’expertise des compagnies marocaines comme le groupe Managem et je veux qu’on profite de celle-ci en Guinée Équatoriale parce que je crois que le développement des ressources naturelles est important pour notre pays», a-t-il relevé lors de ses entretiens avec son homologue marocain, Aziz Rabbah, ajoutant qu’il préfère compter sur «un ami historique qu’est le Maroc» plutôt que «d’aller vers d’autres pays».

De son côté, le ministre marocain de l’Énergie, des mines et de l’environnement, a souligné que cette rencontre est une occasion pour prospecter les perspectives de coopération, présenter les expériences et mettre en évidence les moyens dont disposent le Maroc et la Guinée Équatoriale en la matière.

Il a, dans ce cadre, précisé que la Guinée Équatoriale manifeste un grand intérêt au sujet des mines et en particulier celui de l’accompagnement des petites et moyennes entreprises, l’encouragement de l’investissement et le partenariat entre les secteurs privés équato-guinéen et marocain dans ce domaine.