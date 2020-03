Coronavirus : voici ces joueurs qui profitent du confinement pour faire n’importe quoi

Les derniers jours ont permis de mettre en lumière des comportements totalement inadaptés face à la crise sanitaire mondiale. Tour d’horizon de ceux qui méritent un carton rouge.

Dans ce contexte, plusieurs joueurs étrangers ont ainsi décidé de quitter la France, alors qu’ Emmanuel Macron a déclaré, ce lundi, un confinement de minimum 15 jours.

Neymar, Thiago Silva et Thiago Mendes ont donc décidé de quitter la France et leur club (respectivement le PSG pour les deux premiers et l’OL pour le dernier) pour retourner au Brésil. Une décision sujette à controverse, puisque ces derniers se verront de nouveau placés en confinement après leur retour, ce qui pourrait les voir manquer la compétition en cas de reprise de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions.

Mais il n’y a pas qu’en France où les joueurs désobéissent. En effet, du côté de l’Espagne, Luka Jovic a décidé de ne pas respecter le confinement, et a pris la décision de retourner en Serbie. De son côté, Marco Asensio, toujours blessé et en phase de récupération, a décidé de s’adonner au «papier toilette challenge», alors qu’il n’a pas touché un ballon depuis des mois…