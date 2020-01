Côte d’Ivoire : Ariel Sheney met à la porte son manager

Quelques semaines après la création de sa structure musicale, As record, le chanteur ivoirien Ariel Sheney a viré le manager du Label, le dénommé Salomon Samene.

Coup de tonnerre ! Après Arnaud Jaguard, Ariel Sheney chasse son manager Salomon Samene selon un communiqué publié mardi 21 janvier 2020 sur la page Facebook de l’artiste Couper décaler.

Ariel Sheney, est incontestablement l’une des valeurs sûres de la musique ivoirienne. Après avoir fait ses preuves à la Yorogang, il est parvenu à imposer son style musical aux mélomanes ivoiriens et est aujourd’hui orienté vers l’international.

Cependant Ariel Sheney a décidé de ne pas penser seulement qu’à lui. A l’instar de son mentor, feu Arafat, le petit Nouchi d’Abobo a décidé de contribuer à l’éclosion de jeunes talents, en créant sa propore structure de production musicale dénommée As Record.

«J’ai décidé d’aider mes jeunes frères qui me sollicitaient depuis un bon moment. Car c’est aussi grâce à une main tendue de Dj Arafat que j’ai pu me frayer un chemin dans ce milieu. Et donc moi aussi, je veux tendre la main à d’autres jeunes talents», a déclaré le tout nouveau producteur ivoirien qui, en créant sa structure, s’est assigné des principes qu’il a imposés à ses collaborateurs.

Connu pour être quelqu’un de très rigoureux dans le travail, il n’hésite en aucun cas à se défaire des «bras cassés», et le jeune manager de la structure, Salomon Samene, en a fait les frais puisqu’il a été viré de As Record quelques semaines seulement après la création du label.

«La structure musicale As Record présidée par l’artiste, auteur-compositeur, Ariel Sheney, est dans le regret de vous informer que Mr Salomon Samene qui est depuis quelques mois en essai pour le poste de manager, ne fait plus partie du staff effectif pour non non-respect des procédures établies par la structure. Cette décision ayant pour motif le non-respect des accords puis la validation d’un contrat de prestation sans avis préalable dudit artiste. Par conséquent, tout acte ou activité effectuée par ce dernier au nom de As Record n’engage que sa personne et non ladite structure. Ceci prend effet à compter de ce jour jusqu’à nouvel ordre», mentionne le communiqué.

Notons que le patron d’As Record a déjà 6 jeunes artistes dans son écurie. Il s’agit de Benji dit Fior 2 Bior et Cedric 225 qui ont déjà dévoilé leurs premiers singles sous la houlette de leur boss Ariel Sheney. Les artistes Lova Vanié, Magicien Cowboy, H47, Hervinho (Afri pop Afri Beat), et Soraya (la seule voix féminine) sont en pleine préparation de leurs différentes chansons.

Ce n’est pas la première fois qu’Ariel Sheney se sépare d’un de ses managers. Arnaud Jaguard, le tout dernier manager de Dj Arafat, a géré la carrière du Colonel Lobofouê juste après son départ de la Yorogang, mais suite à des incompréhensions, les deux hommes ont dû se séparer.