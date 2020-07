Côte d’Ivoire: candidat à la présidence de la FIF, Drogba pose ses premiers pas

Après avoir annoncé sa candidature à la tête de la Fédération ivoirienne de football (FIF), la star ivoirienne Didier Drogba a pris part samedi à l’Assemblée générale ordinaire (AGO) de l’instance.

Une rencontre ayant permis d’établir les modalités de l’élection et de désigner les membres de la commission électorale indépendante.

Une occasion propice pour lui, de dévoiler ses sentiments au publics en tant que candidat après un long silence.

«Il s’est passé beaucoup de choses. C’était ma première Assemblée générale. C’était très intéressant. C’était quelque chose de nouveau. C’était très enrichissant à tout point de vue. L’ambiance dans la salle était plutôt bonne. Il y a eu forcément des désaccords sur certains points», a raconté la légende ivoirienne avant de s’exprimer plus particulièrement sur sa candidature.

Comptant sur sa capacité et son dynamisme de remporter les élections, il souligne : «Je pense qu’on ne se lance pas dans un challenge comme celui-là si on n’est pas sûr de ses forces, si on n’a pas les atouts nécessaires. (…) J’ai une vision nouvelle à apporter. Pour avoir évolué sur plusieurs continents, il y a une vision sociale qui est très importante, qu’il faut mettre en avant parce que c’est le sport du peuple, c’est le sport roi. Si vous êtes nombreux ici aujourd’hui, c’est parce que c’est un sport qui rassemble».

Le rendez-vous est ainsi pris le 05 septembre pour l’élection. D’ici-là, Drogba doit au moins obtenir le parrainage d’un des cinq groupements d’intérêt reconnus par la FIF.

Par Aron OLOKOU