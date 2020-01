Côte d’Ivoire : cet artiste veut être le N°1 du couper-décaler après le décès d’Arafat

Près de six mois après le décès brutal de son ex meilleur ami, Ange Didier Houon alias Arafat Dj, Debordo Leekunfa promet de régner sur le Couper décaler.

Les querelles entre Debordo Leekunfa et Dj Arafat auront marqué le paysage du Couper décaler durant ces dernières années. Injures interposées à travers des vidéos sur Facebook et même dans leurs différentes chansons, violentes bagarres dans certains endroits chauds d’Abidjan, menaces de mort, tel est le spectacle qui a été offert par ces deux icônes du Couper décaler durant cette dernière décennie.

S’il est bien vrai que les deux chanteurs, autrefois inséparables, se sont mené une guerre sans merci, force est de constater le lien de sympathie qui existait entre ces deux «bads boys» du Couper décaler, d’autant plus que Dj Arafat avait publiquement dévoiler la liste de ses principaux ennemis sans jamais citer Debordo Leekunfa.

Après le décès de son frangin le 12 août 2019 à la suite d’un grave accident de moto, Debordo Leekunfa a révélé que les nombreux clashs auxquels l’on a assistés ces dernières années, étaient montés de toutes pièces dans l’intention de braquer les regards sur lui et son ex meilleur ami. Longtemps resté silencieux durant toute la période des obsèques du Daishikan, Debordo Leekunfa est par la suite entré en clash avec les fans de Dj Arafat appelés chinois, qu’il accusera d’avoir encouragé Dj Arafat dans ses nombreuses dérives qui ont fini par avoir raison de lui.

Sévèrement critiqué pour avoir également accusé le chanteur malien, Sidiki Diabaté, d’avoir introduit Dj Arafat dans des pratiques occultes, Debordo Leekunfa a été de même hué par les chinois lors du concert de Dj Mix qui a eu lieu le 22 décembre 2019 à Treichville. Ces différents incidents n’ont en aucun cas ébranlé la détermination du Mimi National qui envisage de régner sur le couper décaler après la disparition de son ami d’enfance.

«Je frapperai ce système Couper décaler… mais surtout à l’insu de tous les mélomanes. Tenez-vous prêts… la pierre rejetée deviendra la pierre maîtresse. Joseph rejeté par ses frères, gouvernera. Le combat ne fait que commencer. On y va», a-t-il écrit sur sa page Facebook ce jeudi 09 janvier 2020.