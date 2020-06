Côte d’Ivoire – Covid-19 : Huawei offre 4000 masques à la Direction générale de la Santé

Le groupe chinois Huawei, un géant mondial des Télécoms, a offert mardi à Abidjan 4000 masques chirurgicaux à la Direction Générale de la Santé de Côte d’Ivoire, au profit des agents de la santé, en vue de lutter contre la Covid-19.

Les masques, contenus dans des cartons, ont été remis par Jiali Zhang, directrice des Relations publiques de Huawei Côte d’Ivoire, au directeur général de la Santé, Mamadou Samba, à son Cabinet à Abidjan-Plateau.

Ce don, dira-t-elle, vise à soutenir le personnel de la santé, qui est en première ligne dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, et s’inscrit dans l’élan de la responsabilité sociale du groupe, spécialisé dans les Télécoms et les TIC.

«Nous remercions sincèrement Huawei pour son soutien à la Côte d’Ivoire lors de cette pandémie et ce don sera bien profité pour nos agents et la direction», a déclaré le directeur général de la Santé M. Mamadou Samba, assurant que ces masques seront utilisés à bon escient et remis au personnel de la santé afin qu’il puisse lutter contre la Covid-19.

Mme Jiali Zhang a annoncé que le groupe prépare des kits, composés entre autres de blouses, de lunettes de protection et de masques pour le Service des maladies infectieuses et tropicales (SMIT) du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Treichville, le lieu de référence du traitement de la Covid-19 dans le pays.

Le groupe a déjà remis plusieurs kits à des entités de l’Etat. Dès le déclenchement de la crise sanitaire dans le pays, sa filiale en Côte d’Ivoire s’est engagée à contrer le virus à travers le télétravail et un dispositif strict, impliquant le personnel.

La Côte d’Ivoire, qui a enregistré son premier cas de Covid-19 le 11 mars 2020, dénombrait à la date du 22 juin 7 677 personnes infectées dont 3 128 guéries, 4 493 cas actifs et 56 décès avec Abidjan comme épicentre de la maladie.