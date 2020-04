Côte d’Ivoire – Covid-19 : la Chambre de commerce libanaise fait un don en vivres et non vivres

La Chambre de commerce et d’industrie libanaise en Côte d’Ivoire a fait, vendredi à Abidjan, un don en vivres et non vivres d’une valeur de 50 millions FCFA au ministère ivoirien de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté en vue de l’aider à soutenir les populations vulnérables ivoiriennes pendant la crise sanitaire du Covid-19.

Ce don constitué de gels hydro-alcoolique, de masques, de gants, de matelas et de sacs de riz, a été réceptionné par la ministre Mariatou Koné qui le redistribuera aux populations dans le cadre de la chaîne de solidarité contre le Covid-19.

«Nous sommes vraiment heureux de bénéficier de votre générosité pour lutter ensemble contre le Covid-19 qui est une pandémie qui frappe le monde entier. Le soutien du Liban ne nous étonne pas. Nous sommes des partenaires depuis très longtemps», a indiqué Mme Koné en présence de l’ambassadeur du Liban en Côte d’Ivoire Youssef Rajji.

Poursuivant, elle a assuré les donateurs que ce don sera redistribué à toutes les personnes qui en ont besoin. Pour sa part, Dr Joseph Khoury, le président de la Chambre de commerce et d’industrie libanaise en Côte d’Ivoire a promis que son institution fera encore d’autres dons dans le pays dans le cadre de lutte contre cette pandémie mondiale.

Le 23 mars dernier, le ministère ivoirien de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a lancé une chaîne de solidarité pour lutter contre le Coronavirus dans le pays. La Côte d’Ivoire enregistre à ce jour 194 cas confirmés de maladie à Covid-19 avec un décès et 15 cas de guérison.