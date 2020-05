Côte d’Ivoire : Debordo Leekunfa se prononce sur la candidature de Didier Drogba

Alors que les débats autour des élections à la FIF, continuent de faire rage sur les réseaux sociaux, l’artiste Couper décaler, Debordo Leekunfa, s’est exprimé sur la candidature de l’emblématique capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire.

Dans une publication sur sa page Facebook, il a fait savoir qu’il n’est vraiment pas un fan de Didier Drogba. «Moi personnellement, ce qui concerne Drogba ne me dit absolument rien. Moi, c’est Yaya Touré ou rien. DD est un grand frère, une légende, un modèle mais pour dire que je le soutient, non surtout sur ce tatami de la FIF», a-t-il fait savoir.

Cependant Le Mimi estime que Didier Drogba vaut plus qu’un poste de président de la FIF. «Je le trouve un peu ridicule, en se mélangeant avec les vieilles personnes à cause de ce petit poste de président la FIF. Tu vaux mieux que ça… mais je t’attendais plus sur le tatami des présidentielles. Tu te serais démarqué. Mais bon, peut-être une stratégie. On verra», a soutenu Debordo Leekunfa.

L’artiste pense tout de même que Drogba gagnera cette élection, puis le prévient de ce qui l’attend quand il sera élu.

«Tu as déjà gagné. Dors tranquille. Mais ces ivoiriens qui crient aujourd’hui sur toute la toile, sont très bipolaires et super lunatiques. Ils seront sans pitié avec toi s’il arrivait une défaillance quand tu seras président. C’est un peuple très insatisfait. Fais attention», a prévenu l’ex meilleur ami de feu Dj Arafat.