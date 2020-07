Côte d’Ivoire – Décès de Gon Coulibaly : rebattage des cartes présidentielles

C’est un coup dur pour le Rhdp. Son candidat désigné a tourné la page de la planète des vivants ce mercredi 8 juillet sans laisser de choix à sa famille politique. Alors que les candidatures pour la présidentielle d’octobre 2020 devraient être enregistrées au plus tard à la fin de ce mois, Alassane Ouattara et ses pairs doivent affronter le difficile exercice de substitution de leur candidat.

A ce stade, l’équation à plusieurs variables risque d’être favorable à l’opposition, elle aussi divisée par une guerre de leadership. Alassane Ouattara pour remettre en cause ses intentions et redevenir candidat pour un troisième mandat.



Car, bien avant de désigner son premier ministre pour lui succéder à la tête du pays, il avait déclaré laconiquement «la constitution me permet de faire un troisième mandat».



Alors que le ministre de la défense nationale, Hamed Bakayoko était pressenti dans les starting-blocks, une affaire de stupéfiants lui est collée à la peau. Il va devoir laver son honneur au plus tôt pour gagner la confiance de son parti politique.

L’opposition, le vent en poupe ?

Si le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres, exception sera de mise en côté d’Ivoire. En effet, le décès du candidat de la mouvance présidentielle devrait être une opportunité pour l’opposition si elle n’était pas sectionnée par des égos à nul au pareil.



Au PDCI, c’est l’octogénaire Henri Konan Bédié qui est candidat pendant que le Fpi est soumis à un vent de division terrible. Guillaume Soro, ancien allié du régime, premier candidat dévoilé, restera encore en exil aussi longtemps que Ouattara sera au pouvoir. Ainsi, il est un risque de dire que l’opposition pourra ravir la vedette au Rhdp.

Le bémol qu’il peut y avoir est la libération de Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé. Ceux-ci pourraient, si l’occasion le leur permet, colmater les brèches pour une opposition forte. Mais à l’heure actuelle, ça va être une course contre la montre. Autrement, le paysage politique est à reconstituer complètement à quelques quatre mois de la présidentielle.