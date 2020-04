Côte d’Ivoire : des Chinois s’opposent au remix de «Péter les plombs» de Dj Arafat

Le remix de la chanson «Péter les plombs» du roi du Couper décaler, feu Dj Arafat, publié le 12 avril suscite une vive polémique sur la toile.

Pour marquer le coup, son label de production a décidé de dévoiler le remix d’une chanson du défunt artiste, intitulée «Péter les plombs», qu’il a réalisée avec le talentueux rappeur camerounais Tenor avant son décès.

Cette promesse a été respectée puisque le remix de ladite chanson a bel et bien été dévoilé le 12 avril, jour de la fête de Pâques. Cependant force est de constater que c’est la voix de l’artiste camerounais que l’on entend le plus tout au long de la chanson.

Ce qui a suscité la colère de plusieurs fans d’Arafat, communément appelés «Chinois», dont la plupart ont déploré le fait que le remix ait été préféré à l’original de la chanson. La première à s’opposer à ce remix est une des ex amis intimes de feu Dj Arafat, la belle Vanessa Fashion qui a exprimé son mécontentement via une publication sur la toile.

Elle a révélé que Dj Arafat n’a jamais réalisé une telle chanson avec le camerounais Tenor. «8 mois que tu es parti, voilà qu’on attribue un feat que tu n’as jamais fait, sur l’un de tes sons preférés. Le mort ne peut jamais parler vraiment. Didier, le son va sortir et à ce qu’il parait, tu fais le refrain de ta propre chanson. C’est certes un remix mais c’est ton oeuvre. Alors, si on doit faire sortir quelque chose, c’est la version que tu as faite avant de faire un remix. Respectez le travail de l’artiste s’il vous plait», a -t-elle écrit.

Pour d’autres chinois, cette chanson qui a été dévoilée le 12 avril, n’a rien d’un remix. «C’est une chanson de Tenor que l’on veut attribuer à Dj Arafat afin de propulser davantage l’artiste camerounais. Mais qu’ils sachent que personne ne pourra remplacer le Daishikan. Donc, qu’ils nous envoient l’original de la chanson de notre artiste», a commenté un fan de Dj Arafat.