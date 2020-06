Côte d’Ivoire : des dons aux médecins «rendus vulnérables» du fait de la Covid-19

Les employés de la compagnie de téléphonie mobile MTN Côte d’Ivoire ont offert mardi à Abidjan des vivres et des non-vivres à des médecins «rendus vulnérables» du fait de la pandémie de la Covid-19, a-t-on appris sur place dans la capitale économique ivoirienne.

Selon un communiqué transmis à APA, cet élan de solidarité du personnel de cette entreprise de télécommunication qui a été fait de concert avec l’ONG «Les zinzins du bonheur», s’inscrit dans le cadre du début d’une série d’actions de soutien à différentes couches sociales impactées par la Covid-19 dont des veuves et des médecins en première ligne dans la lutte contre cette pandémie.

«Parce qu’on est bien ensemble, nous les employés de MTN Côte d’Ivoire, avons tenu à apporter notre contribution à la lutte contre la pandémie de la Covid-19, en

soutenant nos héros en blouse blanche pour que l’activité économique puisse se poursuivre et pour rendre la vie de nos populations meilleure», a dit à cette occasion Natenin Coulibaly, la secrétaire générale de cette compagnie de téléphonie mobile.

Cette action sociale, a souligné auparavant le communiqué,

marque le début de la remise de

vivres et non vivres, au personnel soignant en première ligne contre cette maladie et confronté à un pic d’activité sans précédent depuis le début du mois de juin.

Pour le début de cette opération de solidarité qui durera deux semaines, ce sont des médecins de l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS), un centre de mise en quarantaine des cas suspects de la Covid-19 dans le sud d’Abidjan, qui ont été assistés.