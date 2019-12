Côte d’Ivoire : Emmanuel Macron dit promouvoir la jeunesse africaine

Conformément à son agenda de visite en Côte d’Ivoire, le président français Emmanuel Macron a inauguré l’Agora de Koumassi ce samedi 21 décembre 2019. À cette occasion, le chef de l’Etat français a insisté sur la promotion de la jeunesse africaine.

«Nous voulons changer les relations avec le continent africain. Je l’ai dit en 2017 lorsque j’étais à Ouagadougou . Investir dans la jeunesse à travers notamment l’entrepreneuriat, la culture, l’éducation, l’économie et aussi le sport. Donnons les moyens à la jeunesse africaine de construire ses rêves. C’est pour ça que nous avons voulu être les partenaires de ce projet d’Agoras. Ce premier Agora a Koumassi est de permettre à la jeunesse de cette commune d’accéder au sport et de se former à l’athlétisme, au football, au judo, au basketball etc», a expliqué Emmanuel Macron.

L’objectif, selon Macron, est d’«Apporter aux jeunes ivoiriens la possibilité de bâtir leur avenir dans cet Agora comme dans les autres qui se construiront».

«Ce projet est le mariage du secteur privé et du secteur public, aussi de la Côte d’Ivoire et de la France. Nous voulons continuer ce trait d’union qu’il y a entre nos deux pays. Nous sommes fiers de partager certains champions avec la Côte d’Ivoire. Priscilla Gneto, Didier Drogba, Vegedream», a-t-il signifié.

Pour le président Emmanuel Macron, la relation qu’entretiennent les deux pays, est une fierté. «Ce projet est un projet de l’agence française de développement le ministère des affaires étrangères et le ministère des sports . Voilà ce que nous faisons pour la jeunesse africaine. Il faut croire en elle», indique le président français.