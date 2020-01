Côte d’Ivoire : Guillaume Soro tacle à nouveau Alassane Ouattara

En exil en France depuis le 23 décembre dernier, l’ancien Président de l’Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire, Guillaume Soro n’entend pas baisser la garde jusqu’à l’arrêt de toutes les poursuites contre sa personne et ses proches collaborateurs privés de leur liberté.

Le bout du tunnel de la situation très tendue entre le Président ivoirien Alassane Ouattara et l’ancien Chef du parlement Guillaume Soro n’est pas pour bientôt. En témoigne la tournure que prend désormais la crise.

En effet, ce dernier multiplie les actions en vue de la libération de ses proches collaborateurs en l’occurrence ses deux frères incarcérés depuis quelques jours.

A travers un tweet, ce lundi 13 janvier 2020, il dénonce la prise en otage de son frère Simon Soro par l’ancien Directeur général adjoint du Fonds Monétaire International (FMI). A l’en croire, le Président Alassane Ouattara est «disqualifié» pour parler de coup d’État ou de déstabilisation en Côte d’Ivoire.

«L’un de mes jeunes frères Simon Soro (puisqu’ils sont 02), pris en otage par l’ancien DGA du FMI, Alassane Ouattara. S’il y’a bien un seul homme politique en CI qui ne devrait parler ni de coup d’Etat ni de déstabilisation c’est bien Alassane Ouattara», a écrit Guillaume Soro, l’ex-president de l’Assemblée nationale dans un tweet ce lundi 13 janvier.

Il faut rappeler qu’en dehors de Simon Soro, Rigobert Porlo Soro, l’autre petit frère de Guillaume Soro, et plusieurs autres proches du président de Générations et peuples solidaires (GPS) ont été interpellés le lundi 23 décembre 2019 et placés sous mandat de dépôt.

Quant à l’ancien Chef du parlement Guillaume Soro, un mandat d’arrêt international a été décerné à son encontre par la justice ivoirienne.