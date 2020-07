Côte d’Ivoire : Hamed Bakayoko succède à Amadou Gon Coulibaly

Attendu depuis le décès de l’ancien premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, le nom de son successeur est désormais connu. Il a été dévoilé, ce jeudi 30 Juillet, par le Secrétaire général de la Présidence ivoirienne.

Hamed Bakayoko succède à Amadou Gon Coulibaly à la primature. C’est ce qu’a décidé le président de la République, Alassane Ouattara, ce jeudi 30 juillet 2020. « Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, a procédé, ce jeudi 30 juillet 2020, à la signature d’un décret portant nomination de Monsieur Hamed BAKAYOKO, en qualité de Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre de la Défense», lit-on dans le communiqué, rendu public par Patrcik Achi, Secrétaire général de la Présidence ivoirienne.

Jusque-là ministre de la défense et membre influent du parti au pouvoir, le Rhdp, Hamed Bakayoko vient ainsi de gagner la confiance du président Alassane Ouattara. En plus de sa nouvelle nomination en tant que premier ministre et chef du gouvernement, il conserve toujours le portefeuille de la défense. Il faut rappeler qu’il avait assumé l’intérim de l’ancien premier ministre, feu Gon Coulibaly pendant la convalescence de ce dernier à Paris.

C’est dire donc que sa nomination est loin d’être une surprise car il est le seul mieux placé parmi les proches de Ouattara à être pressenti pour le poste.