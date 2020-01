Côte d’Ivoire : «Il nous faut avoir des citoyens nouveaux», Simone Gbagbo

Simone Gbagbo était le samedi 18 janvier 2020 la marraine de l’AGO de la Cellule des Enseignants membres de son parti (CEFPI).

L’ex-première dame ivoirienne, Simone Ehivet Gbagbo, marraine de la cérémonie, a prié pour la paix et la cohésion en Côte d’Ivoire en cette nouvelle année.

«Je voudrais commencer par formuler mes vœux de restauration de tout ce qu’on a perdu, reconquête de tous les droits du Président Laurent GBAGBO et qu’il retrouve son pays ; et que le pays soit restauré tellement, et que Dieu donne une grande victoire au FPI. Le rôle de la CEFPI est le déploiement du parti sur toute l’étendue du territoire. C’est ce qui a permis au FPI de s’implanter dans tout le pays. C’est ce qui a valu au FPI le surnom de «parti des enseignants». Et ces enseignants-là sont comme des diffuseurs de la vision du FPI» a déclaré la deuxième vice-présidente du Front Populaire Ivoirien.

Elle a rappelé que la mission du FPI est de bâtir une Côte d’Ivoire nouvelle. Elle a révélé que le CEFPI a joué un rôle important dans l’implantation du FPI dans le pays.

«La diffusion a été possible par la formation des militants de base à l’idéologie du FPI, du programme de gouvernement, à la formation à la direction des structures. Le CEFPI a également formé nos élus (nos maires et députés). La CEFPI a formé les militants au respect des droits et à la vie démocratique. Il a fallu expliquer aux gouvernants de l’époque que pour avoir des élections démocratiques, il fallait que les listes électorales soient accessibles aux autres partis, il fallait informer les militaires de leur rôle dans les bureaux de vote. Et ça été possible grâce aux enseignants» a laissé entendre Madame Simone Gbagbo.

La troisième mission, selon la deuxième vice-présidente du FPI, est de redynamiser les militants et recruter en d’autres pour redonner de la vigueur aux structures du parti.

«Un des rôles que vous avez à jouer dans cette mission est de parler des valeurs pour cette Côte d’Ivoire Nouvelle. Il nous faut avoir des citoyens nouveaux. A cet effet, Dieu a donné des recommandations dans le livre de Genèse» a ajouté Madame Simone Gbagbo.