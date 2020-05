Côte d’Ivoire : Jean Jacques Kouamé et Ariel Sheney, chaudes empoignades

À l’occasion de son anniversaire, l’artiste Couper-décaler, Soumahoro Mauriféré alias Molaré, a organisé un concert live retransmis en direct sur les réseaux sociaux.

Cet évènement a été marqué par une scène peu habituelle qui suscite déjà une vive polémique sur la toile. Il s’agit en effet d’une empoignade entre l’ex-boucanier Jean Jacques Kouamé et l’étoile montante du Couper-décaler, Ariel Sheney.

Venu soutenir son ami de longue date, Jean Jacques Kouamé, visiblement dans un état second, a tenu des propos qui n’ont pas été appréciés par le chanteur de «Jolie Amina».

«Ariel Sheney, c’est mon enfant qui est venu me voir un jour. Il m’a dit : papa, j’ai besoin que tu me produises un jour. J’ai dit: mon fils, tu es déjà avec Arafat, j’ai besoin de demander la bénédiction à mon petit (parlant de Dj Arafat) (…) Je lui ai dit : mon fils, finis ton contrat avec Arafat et puis on est ensemble. Aujourd’hui, il est ce qu’il est, mais il n’a pas plus d’argent que moi. Malgré ce qu’il est, il demeure mon fils et puis je l’aime», a chanté Jean Jacques Kouamé.

Ayant très rapidement compris la situation, Molaré a voulu éteindre le feu en répliquant: «je retiens que tu l’aimes. Tu aimes ton petit Ariel Sheney, mais évitons les discours», a soutenu le boss du Couper-décaler.

Par la suite, Jean Jacques Kouamé a voulu tenir Ariel Sheney par les épaules, mais à deux reprises, Le petit Nouchi d’Abobo a repoussé la main de l’ex-compagnon de Douk Saga.

S’en est suivie une chaude discussion entre Molaré et JJK puis entre JJK et Ariel Sheney. L’on pouvait s’apercevoir que ce n’était pas du tout de la rigolade. En quittant la scène, Jean Jacques Kouamé a lancé à la face de Molarė : «Je n’ai pas aimé».

La vidéo de cet incident s’est très rapidement répandue sur la toile suscitant des commentaires assez divergents. Alors que certains internautes estiment que Jean Jacques Kouamé est celui qui a été le premier à provoquer Ariel Sheney, d’autres trouvent qu’Ariel Sheney a été impoli vis-à-vis de son aîné qui n’était pas du tout lucide.