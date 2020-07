Côte d’Ivoire : la description de Rfi sur le physique du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly inquiète !

Ce jeudi 2 juillet 2020, Amadou Gon Coulibaly est rentré en Côte d’Ivoire après deux mois en France pour des raisons de santé. Plusieurs journaux et Radio à l’instar de Rfi en ont profité pour divulguer l’information sous diverses angles.

« Les gestes et mouvements étaient prudents à la descente de l’avion ce jeudi. C’est un Premier ministre quelque peu amaigri et au pas lent qui a été accueilli au pied du jet présidentiel par le chef de l’État Alassane Ouattara, la première dame, de nombreux ministres, et des proches, salués un à un par Amadou Gon Coulibaly du bout du coude.» indique Rfi. Une description qui semble montrée que le Premier ministre n’est suffisamment pas encore rétabli.

Cependant, Rfi n’oublie pas non plus de mentionner qu’après les deux mois d’absence, le Premier ministre était souriant et manifestement soulagé.

Pour rappel, signalons que Gon Coulibaly avait été évacué vers Paris il y a deux mois pour des soins de suivi de sa greffe du cœur.