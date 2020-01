Côte d’Ivoire : l’artiste Debordo Leekunfa veut rencontrer le Président Alassane Ouattara

L’artiste ivoirien Débord Leekunfa souhaite rencontrer le Président Alassane Ouattara au nom de la jeunesse. Il l’a fait savoir ce jeudi 09 janvier 2020 sur sa page facebook.

Dans son message adressé au Président Alassane Ouattara, l’artiste ivoirien qui se fait appeler « leader et figure emblématique de la jeunesse dans le domaine musicale » l’a félicité pour tous ses efforts depuis qu’il est à la tête de la Côte d’Ivoire. Selon lui, le Président Alassane Ouattara a apporté et continue d’apporter le changement à la nation ivoirienne pour le bonheur des populations.

«La Côte d’Ivoire respire le renouveau. Je continue de croire en vous Président. Mon cœur ne bat pas», a-t-il fait savoir réitérant ainsi tout son soutien au numéro 1 des ivoiriens. Il est également dans l’attente d’une suite par rapport à son projet dont il aurait parlé au Chef de l’Etat lors de son dernier meeting au stade Félix Houphouet Boigny. Mieux, à l’en croire, il espérait la présence du Président de la République lors de son dernier concert.

Mais ce ne fut pas le cas parce que cela concidait avec l’arrivée du président français Emmanuel Macron. Mais il croit toujours que quelque chose est encore possible. Ainsi, il souhaite rencontrer le président Alassane Ouattara pour lui parler au nom de la jeunesse. «Le Président va me recevoir et je vais parler au nom de la jeunesse», a-t-il insisté avant de lui souhaiter longue vie.

«Mon président Alassane Ouattara, longue vie à toi avec la Côte d’Ivoire», a-t-il souhaité.