Cote divoire : Laurent Gbagbo entre le marteau et l’enclume

À peine libéré de la Cour Pénale Internationale (CPI), l’ancien président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé, risquent de ne pas rentrer au bercail. Et pour cause, l’Association des victimes de la crise postélectorale, dirigée par Issiaka Diaby, aurait annoncé des actions judiciaires, alors que ceux-ci envisagent de rentrer en Côte d’Ivoire.

Selon le magasine Afrikmag, C’est mardi lors d’une conférence de presse que l’Association des victimes de la crise postélectorale de 2011 s’est prononcée ce mardi sur la libération de l’ancien président, Laurent Gbagbo et de son probable retour en terre ivoirienne après près de 10 ans passés à la Cour Pénale Internationale (CPI).

Ce qui porte à croire que l’association des victimes de la crise postélectorale de 2011 n’est pas satisfaite de la justice rendue par la Cpi. «En accord avec les victimes et à leur demande, le CVCI annonce, ce jour, des actions en justice et manifestations publiques d’envergure. Si dans un délai raisonnable, des solutions et des règlements favorables au respect des droits des victimes ne sont pas acquis, les victimes et la CVCI se réservent donc le droit d’organiser des manifestations publiques», a déclaré Issiaka Diaby, le président du CVCI.

Pour rappel, le 28 mai dernier. L’association des victimes avait souhaité en substance la reprise du procès des deux hommes devant la juridiction internationale.

Par Aron OLOKOU