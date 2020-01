Côte d’Ivoire : le collectif des avocats de Guillaume Soro dénonce le non respect des règles de procédure

Le collectif des avocats de l’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro est monté au créneau, ce vendredi 03 janvier à Abidjan, pour dénoncer le non respect des règles de procédures dans les affaires dont on accable leurs clients.

Au cours de cette sortie médiatique, le collectif des avocats de l’ex-chef du parlement ivoirien a fustigé la violation des règles de procédures pénales ouvertes à l’encontre de leur client Guillaume Soro et ses proches collaborateurs, accusés par la justice ivoirienne de «tentative de déstabilisation, de détournement de deniers publics et de troubles à l’ordre public». A en croire ceux-ci, ils n’ont même pas pu avoir accès au dossier judiciaire de leurs clients.

Selon Me Souleymane Diarassouba et ses collègues du collectif, les procedures surtout celles engagées contre l’ex-pan sont non seulement illégales mais aussi et surtout anticonstitutionnelles au regard de la qualité d’ancien ministre et ancien chef d’institution de ce dernier. «Seule la Haute Cour de Justice est compétente pour connaître de cette affaire concernant le détournement de deniers publics», ont-il fait savoir. S’agissant de l’affaire relative à la supposée tentative de déstabilisation de la Côte d’Ivoire, le collectif pense que les accusations ne sont pas infondées.

Par ailleurs, le collectif a dénoncé l’attitude du procureur de la République qui, selon lui, ne peut pas saisir directement le juge d’instruction. Car, rappelle-t-il, les mis en cause n’ont pas encore été entendus sur les faits qui leur sont reprochés. «Il n’y a aucun procès verbal. Le mandat d’arrêt international ne veut rien dire et n’existe pas dans le droit ivoirien», a-t-il insisté.