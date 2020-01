Côte d’Ivoire : les derniers mots de Wattao à Guillaume Soro avant sa mort

Le décès du colonel Issiaka Ouattara dit Wattao continue d’affecter son ancien compagnon de lutte, l’ancien Président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro. Dans un nouveau tweet quelques heures seulement après cette nouvelle, il révèle les derniers mots qu’il a échangés ce dimanche 05 janvier 2020 avec l’illustre disparu.

La disparition du colonel Issiaka Ouattara est un coup dur pour l’ex-Chef du parlement ivoirien Guillaume Soro en exil depuis quelques semaines en France. «Je suis en douleur. Je saigne…», a-t-il écrit sur son compte twitter. A l’en croire, il était en discussion avec le défunt jusqu’à ce dimanche 05 janvier et ce dernier lui promettait qu’il allait recouvrer sa santé. «Wattao est mort très triste. Et seulement hier dans un pénible effort, il me promettait de guérir…», a-t-il fait savoir.

Menacé par un mandat d’arrêt international et en exil depuis quelques semaines, Guillaume Soro très affecté par cette nouvelle se pose des questions. « Que me veut la faucheuse ? Moi en exil! La faucheuse pourquoi ? », s’interroge-t-il.

Il faut rappeler que l’illustre disparu fut un des acteurs majeurs de la crise politico-militaire en Côte d’Ivoire, de 2002 à 2011. Il est décédé au petit matin de ce lundi 06 janvier 2020 à New-York aux Etats-Unis.