Côte d’Ivoire : Les Éléphants en deuil

L’international ivoirien Yakou Méïté perdu son père. L’annonce a été faite par l’intéressé ce mercredi 22 janvier 2020 sur sa page facebook.

Les éléphants de la Côte d’Ivoire sont éplorés par la disparition du géniteur de l’attaquant Yakou Méïté. Ce décès survenu le 18 janvier dernier a très affecté l’international ivoirien évoluant à Reading, en Championship (deuxième division anglaise).

«Tu nous as quitté. Tu étais mon pote, mon supporter, mon confident. Je n’arrive toujours pas à croire que tu sois parti, mais Dieu en a décidé ainsi. Tu t’es battu jusqu’à ton dernier souffle et je me battrai jusqu’à mon dernier», a écrit Yakou Méïté sur sa page facebook.

Il a également promis de poursuivre le combat afin d’honorer la mémoire de son défunt père. « Tu as toujours eu confiance en moi, même quand ça n’allait pas, tu m’as toujours donné la force d’aller plus loin et je continuerai à te rendre fier. Je sais que de là-haut, tu veilleras sur moi et sur toute la famille », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, il n’a pas manqué de remercier tous ceux qui le soutiennent de près ou de loin dans ces moments difficiles.