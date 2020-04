Côte d’Ivoire – Makosso : après la mort de sa femme, il annonce son retour et menace

Après avoir été mis aux arrêts et entendu par un juge, aujourd’hui 21 avril, le verdict de Molare vient de tomber. Le boss de M Group écope de 6 mois de prison avec sursis et 3.000.000 FCFA d’amende.

Molare a lui-même rendu publique sa sentence, après le verdict du juge. «Je me suis rendu volontairement à une audition à la préfecture de police. Suite à cela, j’ai été présenté au procureur qui m’a poursuivi ainsi que d’autres invités à l’anniversaire pour non-respect des barrières sanitaires. Je suis passé en comparution immédiate avec certains invités et j’ai été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 3 millions d’amende. Voilà, nous sommes dans un pays de loi», vient-il de publier sur sa page Facebook officielle.

En effet, Molare était poursuivi pour complicité avec Emma Lohoues pour avoir pris part à son anniversaire, le 17 avril dernier. Ce, dans la violation flagrante des mesures barrières contre le Covid-19 prises par le gouvernement ivoirien.