Côte d’Ivoire : «Même devant la mort, l’ivoirien n’enlève plus sa casquette», Billy Billy

L’artiste ivoirien Billy Billy s’est exprimé sur le décès de la prophétesse Tatiana Kosséré, épouse du révérend Makosso Camille.

Le Révérend général Makosso Camille a perdu de manière assez brusque son épouse, la prophétesse Tatiana Kosséré, le samedi 28 mars dernier.

Depuis lors, le pasteur Couper-décaler est pris à partie par certaines personnes qui estiment que ce malheur qui s’abat sur lui est la résultante des virulents propos qu’il tient régulièrement dans ses différentes vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

De plus, il est également accusé par Debordo Leekunfa d’être le principal responsable de la mort de son épouse. Cette attitude à l’encontre du général Makosso Camille écœure l’artiste ivoirien Billy Billy.

Dans une vidéo publiée sur sa page facebook, il déplore le fait que des hommes puissent s’attaquer à leur semblable qui vient d’être frappé par un terrible malheur.

«Il n’y aura jamais de réconciliation vraie en Côte d’Ivoire parce que l’ivoirien a aujourd’hui une grosse pierre à la place du cœur. Même devant la mort, l’ivoirien n’enlève plus sa casquette. Si la mort ne peut pas nous réconcilier, moi je ne sais pas ce qui va nous réconcilier», a déploré l’enfant de Wassakara.

Avant d’ajouter: «Frère, est-ce que tu as une femme? Frère, est-ce que tu as des enfants? Frère, nul ne sait ce qu’un jour peut enfanter. Aujourd’hui c’est arrivé au général Makosso. On pourra lui reprocher certaines choses mais devant le mort, on ne s’incline plus? Est-ce que tu es obligé de parler dans cette affaire?»

Poursuivant, Billy Billy s’est offusqué de voir des hommes de Dieu s’en prendre au Révérend Makosso Camille. «Au moins, si c’est des gens qui ne connaissent pas Dieu, on peut accepter, mais je vois des hommes de Dieu, des chrétiens qui tiennent des propos… Et tout ça, pour la recherche des vues. C’est triste. Est-ce que c’est à cela que Dieu nous a appelés? La Bible nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent. Mais où est passé votre cœur?», s’interroge-t-il.

Billy Billy a également exprimé sa compassion au général Makosso tout en lui demandant de ne pas en vouloir à ses deux filles dont la bagarre a précédé le malaise qui a emporté son épouse.

«Il ne faut pas que ces enfants soient traumatisés toute leur vie. C’est un incident. Ni toi ni les enfants avaient prévu cela. L’Eternel a donné, l’Eternel a repris ; vraiment Yako général Makosso. Que Dieu te fortifie», a-t-il conclu.