Côte d’Ivoire : même mort, Dj Arafat continue de faire parler de lui en France

Plus de 6 mois après son décès, le boss de la Yorogang, Dj Arafat, continue de régner en maître sur les réseaux sociaux.

Ange Didier Houon alias Dj Arafat était incontestablement l’artiste ivoirien le plus suivi et le plus actif sur les réseaux sociaux. Censuré par de nombreuses chaînes de télévision et de radio, le Daishikan se rabattait sur sa page Facebook qui compte plus de 2,4 millions d’abonnés et son compte Instagram qui totalise près de 1,8 millions de followers.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Beerus Sama savait bien le faire au point où ses différentes publications étaient automatiquement relayées sur d’autres pages et sur plusieurs médias. Plus de 6 mois après son décès survenu le 12 août 2019 à la suite d’un accident de moto, nombreux sont les internautes qui constatent un vide sur les réseaux sociaux.

Cependant, le roi du Couper décaler , bien que n’étant plus de ce monde, continue de faire parler de lui sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Mardi 21 janvier 2020, la ville de Paris en France, a abrité un événement dénommé «Focus on Africa by Facebook» organisé par Facebook.

Au cours de cet évènement réservé aux médias du monde, le réseau social a dévoilé les influenceurs les plus populaires en Afrique subsaharienne avec à la tête DJ Arafat.

Il a également été signifié, au cours de cette activité, que le sujet le plus discuté sur Facebook en France en 2019, reste le décès de l’artiste Dj Arafat avec le Hashtag #RipDjArafat.

Dj Arafat a reçu, à titre posthume, le trophée du meilleur artiste francophone de l’année 2019 lors de l’African Muzik Magazine Awards (AFRIMMA) qui a eu lieu le samedi 26 octobre 2019 à Dallas aux Etats-Unis. Le Beerus Sama a même encore été nominé aux All Africa Music Awards (AFRIMA) qui se sont déroulés le 23 novembre 2019 au Nigéria, mais n’a pas remporté de prix.