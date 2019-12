Côte d’Ivoire : on lave le goudron pour Macron à Abidjan pour éviter la poussière au président français

Les autorités ivoiriennes s’affairent pour que la viste du président français Emmanuel Macron en Côte d’Ivoire soit une réussite. Dans ce cadre, les Abidjanais lavent le bitume (goudron) pour s’assurer que le véhicule d’Emmanuel Macron ne prendra pas un coup de poussière.

D’après AfrikSoir, les ivoiriens donnent une image très cocasse à la visite d’Emmanuel Macron en Côte d’Ivoire. A Abidjan (Cocody), le goudron est entrain d’être lavé proprement et soigneusement afin d’éviter que Macron se salisse ainsi que son véhicule.

Un fait qui suscite une vive réaction sur la toile. «Tout être est comme ça. Quand tu reçois un maître, pour ne pas être renvoyé, tu fais tout ce qui lui plaira pour être félicité», a vite ironisé l’un d’entre eux. «Le peuple est à l’image de ses dirigeants. Si vous avez des dirigeants complexés et frustrés face à un dirigeant occidental; vous ne pouvez qu’avoir des populations qui lavent goudron pour recevoir un dirigeant occidental», s’est indigné un autre.

Alors que certains supporters du Président ivoirien Alassane Ouattara estiment que l’accueil réservé au locataire de l’Elysée, est tout à fait normal. «C’est comme ça en Afrique. On se prépare pour bien recevoir les hôtes de marque. Et Macron est un hôte de marque, n’en déplaise aux aigris», démontre un fervent militant du RHDP.

La visite intervient dans un contexte politique tendu. «Je crois que tout le monde s’intéresse à la Côte d’Ivoire et la France en particulier qui a de longues relations de coopération et d’amitié avec la Côte d’Ivoire, a déclaré de son côté, Henri Konan Bédié. Je crois que le Président Macron est aussi attaché à la démocratie et particulièrement la démocratie en Côte d’Ivoire. Il lui appartient, s’il le veut, pendant son séjour, d’ouvrir cette démocratie à l’opposition».

Cet acte se limitera t-il seulement à l’arrivée d’Emmanuel Macron à Abidjan ou cela va t-il se perpétuer pour le bien être de la population? Wait and see!