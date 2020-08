Côte d’Ivoire : Tina Glamour s’adresse aux membres de la Yorogang

Suite aux déclarations faites sur DJ Arafat, sa mère sort de ses gonds pour remettre les choses à leur place.

La mort de Daïshikan continue toujours de faire couler d’encre dans les rangs de ses collaborateurs. Des révélations qui met à nu les proches du défunt.

S’attaquant à Olokpatcha, Tina Glamour, affirme ceci : «Tu as vécu combien de temps avec mon fils? L’espace que je devais prendre , tu as pris. L’espace que ses enfants devaient prendre, tu as pris. L’espace que sa grand-mère devait prendre tu as pris. Maintenant qu’il est mort, tu viens dire aux gens que tu as cassé son portable. Tu ne trouves pas que cela est exagéré ? En quoi mon enfant et toi êtes parentés? S’il n’avait pas réussi, tu ne serais plus dans sa vie depuis longtemps. Laissez mon fils se reposer, je vous en prie. Si tu étais son ami, tu ne l’encouragerais pas dans ses déboires». Celle-ci l’accuse également d’être responsable des dérapages que son avait fait.

Encore plus loin, elle remet le chanteur ivoirien, Ariel Sheney à ses comptes suite aux révélations qu’il a fait, il y a quelques jours sur sa page Facebook à travers un son. «Ariel Sheney, ce n’est pas aujourd’hui que tu vas parler mon petit. Quand il avait besoin de toi, tu devais te rallier», a déclaré la mère du roi du «coupé-décalé».

Pour finir, Tina Glamour a affirmé ouvertement qu’elle n’apprécie pas ce que font les danseurs de son fils après la mort de ce dernier.

Par Jean-Louis HEDEGBE (Stag)