Côte d’Ivoire : un adolescent en passe de sacrifier deux enfants, mis aux arrêts

Dans la localité de Syallèdouo située dans le département de Bouna, un adolescent, en passe de sacrifier deux enfants, a été mis aux arrêts, rapporte l’Aip.

D’après le média, S. N. âgé de 17 ans est un ancien élève radié des effectifs scolaires depuis la classe de sixième. Sans domicile fixe, l’adolescent serait un toxicomane réputé dans cette localité. Celui-ci aurait nourri le projet de devenir riche et cette initiative lui serait venue à l’idée après avoir suivi un film nigérian dans lequel un rituel avec le sang humain aurait permis à des personnages de devenir riches. Ayant donc suivi ce film et après avoir consommé une forte dose de drogue, apprend le média, ce dernier a fait de cette fiction une idéalisation, d’où sa volonté acharnée à vouloir expérimenter cela.

Ainsi, muni d’un bidon et d’une machette, il procède à l’enlèvement de deux garçonnets âgés de trois ans. Les ayant pris sur une moto qu’il a réussi à voler, il prend la direction d’un champ d’anacadier situé à quatre kilomètres du village. Là-bas, il n’a pas eu le temps de passer à l’acte car des paysans, l’ayant reconnu, trouvent suspecte la présence de ces enfants en ces lieux et surtout avec lui. Incapable de donner les raisons de leur présence sous les anacardiers, rapporte la même source, il serait pris à partie par ceux-ci qui l’auraient ligoté et conduit au village. Son plan sera étalé devant le Chef du village.

Arrêtée, la gendarmerie s’est aussitôt rendue sur les lieux pour procéder à son arrestation. Il sera bientôt fixé sur son sort devant le tribunal pour Enfants.