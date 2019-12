Côte d’Ivoire : une élève de 10 ans tombe enceinte

Une gamine de 10 ans a attrappé une grossesse en Côte d’Ivoire. La jeune adolescente, est une élève en classe de 6ème au lycée moderne de Bocanda.

Elle a seulement 10 ans, et elle chope une grossesse en pleine année scolaire (2019-2020). Selon le site Yeclo.com, cette gamine en classe de 6ème 5, qui a déposé un certificat de grossesse au niveau de l’administration de son établissement, a été enceintée par un élève qui poursuit ses études paisiblement.

Pour ce premier trimestre, le lycée moderne de Bocanda a enregistré 21 cas de grossesses dont l’âge varie de 10 à 17 ans pour la plupart. A l’analyse, le cycle d’orientation vient en tête avec 8 cas en 4ème et 5 cas en 3ème, soit au total 13 cas. Le cycle d’observation (6ème et 5ème) et le second cycle enregistre 8 cas au total.

Concernant les auteurs, 97% sont les élèves. Des cultivateurs, des hommes de petits métiers et des sans-emploi se partagent le reste, indique le site.