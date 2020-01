Côte d’Ivoire : Venom le Cascadeur célèbre son mariage coutumier avec la fille de Gohou Michel

L’artiste couper décaler, Venom le cascadeur, a célébré son mariage coutumier avec la fille du célèbre humoriste ivoirien, Gohou Michel.

L’humoriste ivoirien Gohou Michel doit être très heureux en ce début d’année 2020. En plus de sa brillante carrière de comédien, l’un des acteurs principaux de la série ivoirienne «Ma famille», est plus que comblé sur le plan familial.

Après le mariage de son fils aîné Gohou Romarique célébré le 5 janvier dernier, c’était au tour de sa fille Noëlle de célébrer son mariage coutumier le samedi 17 janvier 2020 à la Riviera-Palmeraie dans la commune de Cocody.

Et force est de constater que le gendre de l’humoriste ivoirien est un artiste qui n’est autre que Venom le Cascadeur, un des paroliers du mouvement Couper décaler. Cette cérémonie qui s’est déroulée en privé, a réuni les deux familles concernées et quelques proches de l’artiste.

Gohou Michel avait déjà été aperçu aux côtés de Venom le Cascadeur lors de la présentation de sa dernière chanson intitulée «L’argent». Interrogé sur ses liens avec l’humoriste ivoirien qui avait déjà joué dans l’un de ses clips, Venom n’était pas passé par quatre chemins pour dévoiler sa relation avec la fille du comédien.

«Gohou est un papa pour moi. C’est le papa de ma fiancée. C’est un père que j’admire et que j’apprécie. Voilà ce qui me lie à lui», avait déclaré Venom le Cascadeur qui entend très bientôt célébrer son mariage civil avec la belle Noëlle Gohou. Très discrète, la fille de Gohou Michel et fiancée de Venom le cascadeur, préfère, elle, rester dans l’ombre de son prince charmant.