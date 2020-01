Côte d’Ivoire : voici comment Charles Blé Goudé s’était échappé en 2010

En 2010 au moment fort de la crise en Côte d’Ivoire post-électorale, l’ancien Ministre de la jeunesse Charles Blé Goudé n’était pas aidé par l’ancien Chef du parlement, Guillaume Soro encore moins l’ex-colonel Issiaka Ouattara dit Wattao à quitter le pays.

A la faveur d’une tribune, il a réagi aux rumeurs persistantes et situe les uns et les autres sur la manière dont il s’était échappé à l’époque.

Réaction de Charles Blé Goudé

<<Je veux que cela soit très clair, Ni Mr Soro Ni feu Wattao ne m’ont aidé à sortir du pays pour le Ghana. J’ai l’impression que certains mettent leur cerveau au frigo. Je ne suis pas idiot pour mettre ma vie dans les mains de 2 personnes dont l’objectif principal était d’arracher le pouvoir de mon mentor .

Pour me résumer ,j’ai passé toute ma vie dans la clandestinité . Je ne suis pas né en 2002, je n’ai pas connu les foules récemment. En ma qualité de secrétaire à l’organisation et de secrétaire générale ,quand j’allais dans les villes c’était des foules qui maccueillaient. J’ai passé toute ma vie à être traqué en tant qu’étudiant et même en tant qu’eleve . J’ai passé mon BAC dans la clandestinité. Ce sont mes profs qui ont plaidé auprès du proviseur pour qu’il me remette ma convocation pour que je puisse composer au lycée Sainte Marie.

Étudiant c’était de cachette en cachette que je vivais. De cette vie de clandestinité,j’ai tiré une expérience qui m’a aidé à sortir de la ville d’Abidjan. Ne jamais être où l’ennemi te croit ,1ere leçon. Deuxièmement , mon pépé m’a dit que c’est la manière de voler de l’épervier qui apprend au poussin à se cacher. C’est pourquoi je n’étais pas là où on me cherchait. C’est mon expérience d’homme traqué toute sa vie qui m’a aidé à sortir d’Abidjan .

Quand je sortais de la ville ,les hommes de Soro n’avaient pas encore pris la ville . Ils n’avaient aucun moyen tous les deux de m’aider eux même. Je ne suis pas sorti le 11 avril ni le 10. Dieu merci ceux qui m’ont aidé sont toujours vivant, même s’ils sont en difficulté aujourd’hui. Mon livre à ce sujet sort en Mars vous saurez leurs noms .>>

Ministre Charles Blé Goudé President du COJEP