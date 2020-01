Côte d’Ivoire : voici le message d’espoir de Guillaume Soro à ses partisans

A la faveur d’un message d’espoir sur son compte Twitter, l’ancien Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro s’est adressé, ce dimanche 5 janvier 2020, à ses partisans.

C’est un secret de polichinelle que la situation très tendue qui prévaut depuis quelques jours en Côte d’Ivoire entre le Chef de l’Etat Alassane Ouattara et l’ancien Chef du parlement, Guillaume Soro préoccupe les Ivoiriens en général et les partisans de l’ex-Chef rebelle en particulier.

Conscient de cet état de chose, Guillaume Soro, en exil forcé en France et menacé par un mandat d’arrêt international a invité ses partisans au calme et à la sérénité.

Il demande à ceux-ci d’être sans crainte et assimile l’actuelle crise à une «turbulence» qui passera comme bien d’autres.

« Et quand c’est justement dur d’avancer, la victoire est toute autant à proximité et nous tend les bras. Inscrivez-vous nous gagnerons ensemble l’élection présidentielle et nous gouvernerons autrement la Côte d’Ivoire », a écrit le président de Générations et peuples solidaires (GPS)sur son compte Twitter.