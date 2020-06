Cotonou – Affaire Gracias : Le sort des présumés assassins scellé le lundi 15 juin 2020

Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou, Mario Mètonou Mario Mètonou annonce ce jeudi 11 juin 2020 , l’ouverture de la session Criminelle . Une session qui penchera sur le dossier Gracias.

Selon les dernières informations relayées sur frissons radio à Cotonou , Mario Mètonnou a annoncé l’ouverture de la session criminelle. Une session qui a été plusieurs fois perturbées par les affres du coronavirus.

Le premier dossier qui fera l’objet de justice à l’ouverture de cette session criminelle est celui concernant l’affaire de la petite fille tuée par des individus le 3 février 2020. Leur sort sera connu le 15 juin prochain.

Voici l’intégralité de la déclaration du procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou, Mario Mètonnou annonçant l’ouverture de la cession criminelle.

DÉCLARATION DE PRESSE N°012/PRC-2020

Cotonou, le 11 juin 2020

Mesdames, Messieurs

La session criminelle de tribunal de Cotonou s’ouvre bientôt.

Elle s’ouvre dans un contexte plutôt difficile et ce, à double titre.

D’une part, le contexte sanitaire qui nous a obligé à procéder à un premier report de cette session criminelle préalablement prévue pour le mois de mars 2020.

Nous devons conjuguer la réalité de la crise sanitaire avec le devoir de juger les personnes poursuivies pour diverses infractions criminelles, dans un délai raisonnable.

D’autre part, le deuil qui frappe notre corporation, celle des magistrats. Nous nous inclinons avec respect sur la mémoire de Marc Robert DADAGLO Président de l’Union Nationale des Magistrats du Bénin (UNAMAB) trop tôt arraché à notre affection.

Comme nous le rappelle Zeruya Shalev, dans ces circonstances, « les mots, honteux de leur faiblesse, reculent devant l’émotion. Car aucun mot ne sauvera de la mort, ne soignera les blessures, n’évitera la catastrophe, ni même ne sera capable d’en décrire l’ampleur. Il faudrait sans doute se taire, rester figé dans un silence de deuil. »

Mesdames et messieurs,

Cette session criminelle qui s’ouvre le lundi 15 juin prochain connaitra de 21 procédures. Elle permettra de juger 51 accusés. Pour l’essentiel, les infractions poursuivies sont : l’assassinat, l’association de malfaiteurs, le vol qualifié, le viol.

Pendant un mois, le Tribunal statuant en matière criminelle va se pencher sur 21 procédures impliquant au moins une centaine de personnes accusées comme victimes.

21 procédures et autant de tragédies humaines,

21 procédures et autant de blessures indélébiles.

21 Procédures et autant de vies brisées.

A la fin de la session criminelle le 13 juillet 2020, le Tribunal de Cotonou aura jugé tous les inculpés encore en détention provisoire et dont les procédures ont déjà été clôturées par les juges d’instruction.

Nous travaillons à la limitation du délai de la détention provisoire et au respect du délai raisonnable.

Ensemble avec le barreau du Bénin, les experts judiciaires, les officiers de police judiciaire et tous les magistrats du Tribunal de Cotonou, notre vœu secret à l’issue de cette session est de contribuer, à notre manière, à rendre notre pays plus sûr.

Je vous remercie.

Elonm Mario METONOU