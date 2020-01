Coupe CAF : ESAE FC éliminé

Le miracle n’a pas eu lieu à Lusaka pour le représentant béninois lors de la quatrième journée de la phase de poule de la coupe CAF. Les béninois devaient gagner le match contre ZANACO ce dimanche 12 Janvier pour maintenir l’espoir de survie dans la compétition. Mais les zambiens mal en point depuis deux mois ont anéanti l’espoir des universitaires.

Et pourtant ils y croyaient encore pendant la pause. Puisque durant la première mi-temps ils ont fait jeu égal avec les banquiers en maintenant le marquoire à 0 but partout. Mais à la 36ème minute, le technicien Chris Kaunda à la lecture du jeu a dû procéder à un remplacement tactique et au changement de système avec l’entrée de Mbewe à la place de Kiala.

Le coaching des banquiers va payer à la 54ème minute avec l’ouverture du score du joker Mbewe. Trois minutes plus tard, il sera suivi par Kola pour le 2-0. Sans réaction les béninois vont encaisser un dernier but à la 81ème minute signée Roger Kola qui réalise son doublé de la soirée.

ESAE qui encaisse à nouveau 3 buts est officiellement éliminé de la compétition. Avec 1 point, 8 buts encaissés et 0 but marqué, il n’y a plus à espérer un miracle pour le représentant béninois.