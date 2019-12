Coupe CAF – Groupe C : victoire impérative pour ESAE

La troisième journée des phases de groupe de la coupe CAF se jouent ce week-end. Dans le groupe C, les co-leaders la RS Berkane et le DC Motema Pembé s’affrontent à Kinshasa au Congo. Pendant ce temps les béninois d’ESAE après deux défaites en autant de sorties accueillent les zambiens de ZANACO au stade Charles de Gaulle de Porto Novo.

Les universitaires du Bénin ont raté leurs deux premières sorties en alignant deux défaites. Une troisième défaite va hypothéquer leur chance de qualification. La victoire est donc impérative pour les protégés de Richard Bio et elle est bien possible puisque l’adversaire zambien n’est pas également dans une bonne forme ces deux derniers mois. Il est actuellement 13è de son championnat avec 13 points soit 3 victoires, 4 nuls et 4 défaites.

Sur ses 7 derniers matchs toute compétition confondue, ZANACO n’a gagné aucun match. Il a réalisé 2 défaites et 5 nuls. La dernière victoire des banquiers remontent au 3 Novembre dernier lors de leur victoire 5-1 contre Cano Sport en tour préliminaire de la coupe CAF.

Les rouges et noirs sont à Cotonou avec un effectif très motivé et engagé pour la victoire en témoigne l’efficacité ses attaquants Okutu, Chitiya Mususu et souleymanou.

Les deux adversaires de la rencontre de Porto Novo sont mal classés dans leur groupe dominé par la RS Berkane du Maroc et le DC Motema Pembe du Congo qui vont également s’affronter ce week-end. Les zambiens sont 3è après deux matchs tandis-que les béninois sont derniers après deux défaites.

Par Ange M’TOAMA