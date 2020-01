Coupe d’Afrique des Nations édition 2027 : le Sénégal candidat à l’organisation

Le Sénégal a officiellement annoncé sa candidature pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations édition 2027. L’annonce a été faite, ce lundi 27 janvier 2020, à Dakar, lors d’une réunion entre le Ministre des Sports, les présidents de Fédérations sportives et le CNOSS (Comité national olympique sportif sénégalais).

Grande nation de football, le Sénégal veut désormais se faire compter parmi les grands pays organisateurs de la Can. Hôte de l’édition 1992 de la reine des compétitions africaines, les vice-champions d’Afrique n’ont plus jamais accueilli cet événement très prisé sur le continent. Une situation à laquelle les autorités du pays veulent remédier.

En effet, le Sénégal prépare les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), prévus en 2022. L’occasion pour les «Lions de la Teranga» de se doter de grands stades pour les futures échéances.

Le Sénégal veut aussi se lancer dans l’organisation de la Can. D’après le média iGFM, le ministre sénégalais des Sports, Matar Ba, a officiellement annoncé sa candidature à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de football pour l’année 2027.

Et si les Sénégalais n’arrivent pas à décrocher la compétition cette année-là, ils prévoient de se lancer pour l’édition de 2029. A noter que les 3 prochaines éditions de la Can ont déjà été distribuées. En 2021, ce sera au Cameroun, en 2023 en Côte d’Ivoire et en 2025 en Guinée-Conakry.