Coupé décalé : moment de brouille entre Dj Moasco et Bamba Amy Sarah

Dj Moasco et Bamba Amy Sarah s’engueulent. Les deux artistes ne sont pas en de bons termes en ce moment, rapporte Vibe radio.

Les relations ne sont pas au beau fixe entre le chanteur Dj Moasco, et la capitaine du coupé décalé, Bamba Amy Sarah. Les deux artistes sont à couteaux tirés depuis quelques jours.

En effet, des jours après le décès d’Erickson le Zulu, l’époux et manager de Bamba Amy Sarah : Souleymane Kamagaté était monté au créneau pour dénoncer l’absence totale de chansons en hommage à feu Erickson le Zulu.

L’époux d’Amy Sarah, dénonçait haut et fort qu’au lendemain de la perte de Dj Arafat, le paysage du show biz ivoirien était inondé de titres en hommage au Daishi.

Visiblement vexé, le jeune chanteur coupé décalé : Dj Moasco, qui se dit indexé, a fait une sortie via les réseaux sociaux pour répondre au couple Kamagaté. Moasco s’explique sur Vibe Radio.CI :

«Je me suis senti concerné par les propos de L’homme Saga. Lui, au lieu de demander aux autres artistes de sortir un single pour rendre hommage à Erickson le Zulu, qu’il invite sa femme Bamba Amy Sarah qui est aussi artiste à le faire. Qu’elle donne l’exemple, nous, on va suivre», dit Moasco, qui ajoute que depuis sa sortie, la chanteuse Bamba Amy Sarah s’est dressé contre lui.

Et Moasco de laisser entendre : «Jusque-là, je n’ai insulté personne, je me suis senti indexé dans des propos et j’ai tout simplement décidé de mettre les points sur les «i». Si Amy continue de me dénigrer, on va laisser la politesse à côté, on va tous descendre dans la poubelle», a fait savoir l’auteur du titre «Babi Foot».