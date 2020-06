Coupe d’Italie : une Juventus décevante mais qualifiée

Après trois mois de suspension, l’Italie a repris le chemin du rectangle vert avec le derby opposant la Juventus de Turin à l’AC Milan (match retour). Une lourde rencontre soldée par un score vierge et nul (0-0), mais qui favorise la qualification de la Juventus à la phase finale de la coupe.

Après le nul 1-1 de la première manche, la Vieille Dame semblait être en ballottage favorable. Elle recevait à domicile ce vendredi 12 juin 2020 la star Suédoise, Ibrahimovic et ses coéquipiers de l’AC Milan.

Pour la composition, la Juve sous la direction de Sarri alignait un plan de 4-3-3 avec le français Matuidi au poste de milieu. Et Douglas Costa pour compléter le duo Ronaldo-Dybala en offensive. Par contre, Pioli faisait confiance à Bennacer dans le milieu et une animation offensive avec Çalhanoglu et de Lucas Paqueta, assisté de Rebic.

À l’entame, les milanais ont eu du mal à maîtriser le match, dû à la pression. Très rapidement, les Turinois ont gagné la moitié de terrain, par une première opportunité manquée de Douglas Costa à la 2e minute.

Les Rossoneri relevaient à peine la tête quand l’arbitre de la rencontre accordait un penalty aux locaux après une main de Conti dans la surface à la 15e minutes.

Mais, c’est loin d’être une occasion de victoire pour les Turinois. Car, le pénalty dirigé par Ronaldo a été repoussé brillamment par le poteau (17e). Après à peine plus d’un quart d’heure de jeu, le Croate laissait ses partenaires à dix contre onze. Cela s’annonçait compliquer et difficile mais en infériorité numérique, Milan se montrait plus sérieux, bien emmené par son duo au milieu Bennacer-Paqueta. Ce qui a complètement mélangé les pédales pour la Juve.

Les tentatives se multipliaient de part et d’autres. Surtout, celle de Matuidi bloquée par Donnarumma (31e). À la reprise, après la pause, les Turinois maximise à nouveau leur chance, par une frappe armée de Dybala (50e), puis celle Ronaldo (56e). Alors que Bonucci avait lui carrément l’ouverture du score au bout du pied (59e).

Par ailleurs, Sarri profitait de sa profondeur de banc avec les entrées de Khedira, Rabiot et Bernardeschi (63e). Pourtant malgré l’apport de sang neuf et un sauvetage de Kjaer devant De Ligt, la Juventus arrivait à court d’imagination. Milan faisait même jeu égal dans cette fin de rencontre tendue mais n’aboutit pas.

Au finish, le score reste nul et vierge, malgré la qualification de la Juventus pour la finale. Reste à savoir avec quel adversaire, si le résultat entre Naples et l’Inter Milan n’est pas encore connu. Mais, il faudra faire mieux pour récupérer un trophée soulevé pour la dernière fois en 2018.