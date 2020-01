Couper décaler : Debordo Leeekunfa s’enflamme pour Tina Glamour, la mère d’Arafat

Après sa prestation avec la mère de Dj Arafat lors du concert de Bebi Philip, Deborbo Leekunfa a tenu à rendre un hommage à la mère de son ex meilleur ami, Tina Glamour.

Entre la mère de Dj Arafat, Tina Glamour, et l’ex meilleur ami du Beerus Sama, Debordo Leekuna, il n’y a aucun problème. Et cela s’est démontré dimanche 29 décembre dernier au palais de la Culture de Treichville lors du concert de Bébi Philip. L’on a pu voir ces deux personnes qui ont joué un grand rôle dans la vie du Yôrôbô, danser ensemble au rythme du Kpango.

«Debordo est aussi mon fils mais quand il a fait son concert, il ne m’a pas lalé(appelée) hein», a rigolé Tina Glamour quand Debordo retorquait: «Tina, c’est ma mère». Une scène assez émouvante qui a été fort appréciée par de nombreux mélomanes du Couper décaler.

Au lendemain du concert, Debordo Leekunfa n’a pas pu s’empêcher de rendre un vibrant hommage à la mère du Daishikan via une publication sur sa page Facebook. «Je t’aime ma maman. On ferra de grandes choses pour l’Afrique musicale. Bravo pour ton timbre vocal. Moi qui te croyais finie. C’est mal te connaître», a écrit Debordo Leekunfa.

Pour rappel, Tina Glamour s’en était écemment prise à Debordo Leekuna qui avait accusé les chinois (fans d’Arafat) et le chanteur malien Sidiki Diabaté d’être à l’origine de la mort de Dj Arafat. «Je n’aime pas ça. Quand on aime quelqu’un, on ferme sa bouche. Arrête de provoquer les chinois. Et puis, tu laisses Sidiki Diabaté en paix», avait declaré Tina Glamour.

«Dans la vie, il faut toujours rechercher la bénédiction pour l’avenir de ses enfants. Donc, je ne peux pas répondre à cette dame (…) C’est une mère. Ce qu’on peux faire pour l’aider à oublier la mort de son fils, on le fera. Si elle veut, qu’elle gate mon nom mais si moi j’ai de l’argent, je vais le lui donner. Son fils n’a pas pu lui donner une maison. Je ferai tout pour avoir les moyens de lui donner une maison», avait promis Debordo Leekunfa