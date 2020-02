Couper décaler – Décès de Dj Arafat, puis d’Erickson le Zulu : Safarel Obiang a très peur

Plus de 6 mois après la disparition tragique d’Ange Didier Houon alias Dj Arafat, le Couper décaler est à nouveau frappé par un autre malheur.

En effet, l’un des tout premiers Disc-Jockeys du mouvement Couper décaler, Eric Bosiki dit Erickson le Zulu, a rendu l’âme dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 fevrier à Paris.

Selon les informations recueillies auprès de ses proches, l’artiste souffrait à la fois d’une Hépatite B et d’une cirrhose de foie. Il a été hospitalisé depuis quelques jours dans un hôpital à Paris mais n’a malheureusement pas survécu à son mal.

La triste nouvelle s’est répandue sur les réseaux sociaux, suscitant la réaction de plusieurs melomanes et artistes ivoiriens dont Safarel Obiang qui dit ne pas comprendre toutes ces pertes qui frappent le Couper décaler depuis un certain temps.

«La mort, qu’est-ce que tu veux au Couper décaler et à la Côte d’Ivoire finalement? Repose en paix vieux père et merci pour tout ce que tu as fait pour le couper décaler et la musique ivoirienne», a écrit Le Safking sur sa page facebook.

A l’instar de Safarel Obiang, plusieurs autres artistes ivoiriens ont rendu un hommage au Zulu. On peut citer entre autres l’humoriste Koloko Germain alias Papitou .

«Vanité des vanités, tout est vanité. Que le Seigneur te reçoive auprès de lui Ericson. Repose en paix. Un artiste ne meurt jamais. Je suis si triste de cette nouvelle», a-t-il écrit.

Erickson le Zulu est père de 3 enfants. Il a passé une grande partie de son enfance au Congo avant de venir faire montre de tout son talent en Côte d’Ivoire.