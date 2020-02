Couper décaler : Dj Lewis en veut terriblement à Bebi Philip et à Ariel Sheney

L’artiste couper décaler Dj Lewis n’est pas du tout content des deux talentueux arrangeurs ivoirens que sont Bebi Philip et Ariel Sheney.

L’artiste Couper décaler Dj Lewis a été révélé au grand public en 2006 avec le single «Grippe Aviaire». Une chanson qui a connu un incroyable succès au point où son auteur a raflé la même année, les titres de meilleur artiste des African Diaspora Awards de Londres, de meilleur artiste de l’année au Kunde au Burkina Faso ainsi que le Djembe d’Or aux Kora Awards.

S’en est suivie une brillante carrière marquée par des collaborations avec des artistes de renom tels que le rappeur malien Mokobé, Dj Arafat et bien d’autres. Cependant, depuis quelques années, Dj Lewis a complètement disparu de la scène musicale ivoirienne. Un fait qui, selon lui, ne dépendrait pas de sa volonté mais de certains arrangeurs ivoiriens qui refuseraient de travailler avec lui.

Le premier cité est Bebi Philip . Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Dj Lewis n’est pas passé par quatre chemins pour dire ses vérités à Mister Bbp.

«Bebi Philip est ingerable. C’est lui qui fait les sons de Debordo. Comme lui aussi, c’est un fumeur de joint comme lui, ça fait que le courant passe. En tout cas, moi, je ne peux jamais lecher les bottes de Bebi Philip. Dieu a limité mon humilité. Je dis que je vais te payer, tu vas faire un son pour moi. Pendant trois ans, je t’appelle, tu me fais tourner en bourrique. Mais il y a trop d’arrangeurs dans ce pays là, c’est ton nom qui fait que l’homme réussit? Je ne suis pas obligé de travailler avec toi. Moi, je suis Dj Lewis. Tu penses que je suis n’importe qui», a-t-il martelé.

Mais Dj Lewis ne s’arrêtera pas là. Il s’en est pris également à Ariel Sheney. «C’est pareil pour Ariel Sheney. Quand il te voit, il s’abaisse. Mon vieux, mon vieux mais ça, c’est de l’hypocrisie. Ah petit! je t’ai fait quoi? Tu ne fais que me donner de faux rendez-vous. Il me donne un rendez-vous et le jour J, je l’appelle, il ne décroche pas. Comment on peut appeler ça si ce n’est de la sorcellerie. J’ai appris que lui aussi il fume très mal le «Poupounanpou» (la drogue). Donc quand on fume la drogue là, ça te rend talentueux et aussi sorcier? Si c’est le cas, dites, on va fumer ça aussi», a ajouté Dj Lewis.