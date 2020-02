Coups de gueule de Celéo Scram à Fally Ipupa : «Frère, il faut créer des événements…»

Entre Fally Ipupa et l’artiste Celeo Scram, ce n’est pas la peine de faire un dessin, le courant ne passe pas. Dans un une interview diffusée sur la plateforme Youtube, Celeo Scram a remonté les bretelles aux artistes Congolais qui se disent star mais qui n’aident pas la jeune génération a avancé.

Pour l’artiste, les artistes Congolais peuvent promouvoir leurs collègues congolais en organisant des festivals au lieu de faire des fiers inutiles. Et prend le cas de son ennemi Fally Ipupa.

«Je le dis souvent à Fally Ipupa et je lui dis encore, s’il me suit : frère, il faut créer des événements comme des festivals; tes frimes-là ne vont rien te rapporter. Il est plus frimeur et il croit que les gens viendront lui ravir le succès, non. Même si je le boude, Dieu ne me conduira pas à la place où il se trouve», déclare Celéo Scram.

Selon le site Mbote.cd, certains grands noms de la musique Congolaise ont déjà cette idée d’organiser un festival pour promouvoir leurs collègues. Mais jusque là, l’idée est coincée dans la tête, aucun d’entre eux n’a encore pris l’initiative.