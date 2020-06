Cours en ligne dans les universités du Bénin : Thiery Alavo s’indigne et critique

Le samedi 06 juin 2020 le professeur Thiery Alavo a opiné sur l’épineuse question relative aux cours en ligne dans les universités du Bénin afin de limiter la propagation du coronavirus. Pour ce dernier, la méthode vise à «sacrifier» l’étudiant.

En se basant sur les écrits du professeur Thiery Alavo, l’on comprend aisément que les cours étaient censés débuter le 11 mai 2020, sur la plateforme destinée à cet effet. Toujours selon le poste du professeur « … c’est seulement ce 06 juin qu’on envoie aux enseignants, par e-mail, des instructions par rapport à l’utilisation de la plateforme. L’arrêt des cours, c’est dans un mois ». Il y a une semaine, les enseignants ne savaient pas encore «comment procéder» souligne le professeur Alavo. Dans ce même poste, Thiery Alavo puisque c’est de lui qu’il s’agit, a également condamné les agissements des personnes proches de la ministre de l’enseignement supérieur et de recherche scientifique. Plus loin le professeur a fait savoir qu’une perpétuelle menace de radiation le contraint à garder sa bouche fermée sur la situation. Cette déclaration du professeur vient sauter le verrou du mutisme imposé dont il parle.

« Malheureusement, lorsqu’on tente de donner des idées aux autorités pour mieux faire, les amis du Ministre Eléonore Yayi nous ordonnent de nous taire sous peine d’être radié, et nous rappellent que la loi leur permet de nous renvoyer même abusivement de la fonction publique ». L’enseignant s’indigne et a «pitié» des étudiants.