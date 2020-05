Covid-19 : 100 ressortissants béninois rapatriés du Ghana

Précédemment à 2 cas, le nombre de décès lié à la pandémie du Covid-19 est passé à 3 depuis ce jeudi 21 mai 2020. Et face aux inquiétudes légitimes des Béninois, des précisions ont été apportées sur les circonstances de ce nouveau cas de décès.

La troisième personne décédée du Covid-19 est un homme de 43 ans, hypertendu et diabétique. Il était revenu de la France, courant le mois de janvier dernier. Admis le 20 mai dernier au Centre hospitalier et universitaire (Chu) de l’Ouémé-Plateau dans un tableau de détresse respiratoire, toux et fièvre, ce dernier est passé de vie à trépas quelques heures seulement après son admission à l’hôpital.

Selon les informations recueillies, le prélèvement fait sur le cadavre pour la PCR s’est révélé positif à la Covid-19. C’est ainsi qu’il a été pris en compte dans les statistiques officielles de la pandémie au Bénin. Il passe ainsi le nombre de décès lié à cette pandémie au Bénin de 2 à 3 décès. Notons que l’identification des personnes avec qui il était en contact est en cours pour éviter la propagation de ce virus.