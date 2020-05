Covid-19 : 42 nouveaux cas confirmés enregistrés au Bénin

L’Ong Alcrer vient de publier son troisième rapport sur l’effectivité de la mise en œuvre des mesures de riposte prises par le gouvernement pour faire face à la Covid-19. Des contournements ont été observés et des recommandations faites à cet effet.

Du lundi 25 avril au vendredi 1er mai 2020, l’Ong Alcrer, grâce à l’implication des cellules de participation citoyenne (CPC), effectué une collecte des données dans le cadre de la mise en œuvre de son dispositif de veille citoyenne sur la riposte nationale contre le Covid-19. L’étude de l’organisation a pris en compté 18 communes dont cinq appartiennent au cordon sanitaire.

Ainsi, le rapport révèle une prise de conscience progressive au sein de la population qui respecte la plupart des mesures, à savoir : interdiction d’entrer et de sortir de l’espace du corridor sanitaire ; interdiction de circulation des bus et minibus de transport en commun de personnes dans l’espace du cordon sanitaire ; fermeture des bars, des discothèques et autres lieux de réjouissance dans l’espace du cordon sanitaire ; obligation pour les employeurs sur les lieux de travail, d’installer le dispositif de lavage des mains.

Néanmoins, dans ces zones sillonnées par l’organisation de veille citoyenne, la décision portant «obligation de porter le masque de protection, limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à trois (03) au maximum», a encore du mal à passer.

«Cette mesure est respectée dans 14 des communes sillonnées par les CPC contre 3 communes où elle est partiellement respectée. Dans la commune de Cobly, cette mesure n’est pas du tout respectée car, des camions acheminent des dizaines de commerçants vers les marchés, les tricycles transportent parfois une dizaine de personnes et, certains conducteurs de taxi-motos et d’utilisateurs de motos continuent de prendre plus d’un passager», peut-on lire dans le communiqué publié par l’Ong.

Des recommandations

Dans ce nouveau rapport, les experts de l’Ong Alcrer ont fait des propositions en vue du renforcement des mesures de sensibilisation des populations sur les gestes barrières, notamment la mise en place des dispositifs de lavage des mains, le port systématique de masques ; du contrôle dans les lieux à forte affluence pour procéder à la dispersion des attroupements et du contrôle des sorties et entrées du cordon sanitaire.

De plus, le rapport préconise la répression des actes de violation des mesures mises en place pour contenir l’infection au Covid-19 et, l’amélioration du climat des affaires par un soutien aux opérateurs économiques et aux ménages en difficultés.

Une expression de la solidarité nationale est aussi souhaitée à travers une mobilisation accrue de dons de kits de protection et kits alimentaires en faveur des populations vulnérables.

Par Félicienne HOUESSOU